Один из создателей первой термоядерной бомбы умер в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из ученых, который помог создать первую в СССР двухступенчатую термоядерную бомбу РДС-37, Григорий Клинишов умер в Москве, сообщает издание Regnum со ссылкой на свой источник из правоохранительных органов. Ему было 92 года.

Тело инженера-физика 17 июня обнаружили родственники в его квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье. На месте обнаружили предсмертную записку, в которой ученый попрощался с родными.

В январе 2023 года умер разработчик крылатых ракет «Калибр», научрук Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Павел Камнев. ему было скончался на 85 лет. В течение своей карьеры Камнев стал автором более 20 изобретений, которые были реализованы в Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Новатор».

Кроме того, Камнев выступил соавтором более 300 научно-технических отчетов, включая эскизные проекты, отчеты по научно-исследовательским трудам, а также актам госиспытаний. В 2016 году Камнев получил звание Героя Труда по указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что на станции «Текстильщики» в Москве умер ученый-физик Владлен Ройфе. Он более 50 лет отработал в НИИСФ РААСН. Под его научным руководством и при непосредственном участии проведены обширные теоретические и экспериментальные исследования в области строительной физики, измерительной техники, метрологии и стандартизации.