Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признал вину Басманный суд: фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал свою вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев полностью признал свою вину, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. По обнародованной информации, ходатайство органов следствия было удовлетворено.

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал в отношении Мирзоева Д.Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года, — говорится в сообщении.

Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в подмосковном концертном зале, уточнили в суде. После этого обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл», констатировали в ведомстве.

Ранее адвокат Мирзоева попросил судью оставить его подопечного на свободе. Он аргументировал свою просьбу тем, что обвиняемый является многодетным отцом. В настоящий момент мужчину уже вывели из зала суда.

До этого Минздрав Московской области заявил, что в результате теракта в концертном зале пострадали 182 человека. В больницах сейчас находится 101 раненый, подчеркнули в ведомстве. Согласно опубликованному на тот момент списку, 20 человек были выписаны, еще 61 проходит лечение амбулаторно.