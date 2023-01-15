Один человек пострадал в ходе массовой драки в столичном метро

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В результате массовой драки в вагоне московского метро пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, 18-летний молодой человек получил травмы носа и лба, двое других участников конфликта не пострадали. На всех участников потасовки составили административный протокол за мелкое хулиганство.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на 15 декабря в вагоне метро. Между тремя гражданами завязался конфликт, который позднее перерос в потасовку. По сведениям телеканала, в отделение полиции был доставлен только пассажир, получивший травмы.

Ранее в Санкт-Петербурге на станции метро «Петроградская» один мужчина прилюдно избил другого. В Сети был опубликован видеоролик с моментом произошедшего. На кадрах видно, как два пассажира выходят из вагона и один бьет другого, тот моментально падает на пол. Позднее у него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

До этого столичный дептранс сообщил, что мужчина бросил петарду в банкомат, находящийся у выхода со станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. В результате ЧП никто не пострадал.