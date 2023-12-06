Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупное возгорание возникло в квартире на улице Барышиха в московском районе Митино, сообщает телеканал «360». По его данным, в результате инцидента погибла женщина, находившаяся в квартире. Как отмечают источники телеканала, помещение было сильно захламлено. В столичном управлении МЧС России пока не предоставили точных данных по числу пострадавших и погибших.

Пожар в квартире на улице Барышиха возник примерно в 06:35 в подъезде 16-этажного жилого дома. Предполагается, что очаг возгорания находился в захламленной двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, несмотря на сильную задымленность подъезда.

Как сообщалось ранее, пожарные ликвидировали пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров в производственном здании, расположенном в Архангельске. К тушению возгорания были привлечены 37 человек и 10 единиц спецтехники. Позднее в МЧС России уточнили, что возгорание возникло на складе пиломатериалов. В результате инцидента никто не пострадал, после тушения сотрудники МЧС РФ приступили к проливке и разбору поврежденной конструкции.