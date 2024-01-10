Человек погиб при пожаре в частном доме в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб в результате возгорания, возникшего на 1-й Лыковской улице в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе городского управления МЧС России. По данным ведомства, пожар произошел в одноэтажном частном доме на северо-востоке российской столицы. Площадь возгорания составила 48 кв. м. В настоящее время следственные органы устанавливают причины пожара.

Произошло возгорание [на площади 48 квадратных метров] по адресу: 1-я Лыковская улица, дом 61. В 02:01 по московскому времени пожар полностью ликвидирован. В результате пожара, к сожалению, один человек погиб, — заявили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 6 января в Москве загорелся так называемый «дом-корабль», расположенный на Большой Тульской улице. Его длина составляет 400 метров, в здании насчитывается 14 этажей. В пресс-службе МЧС России уточнили, что возгорание возникло на балконе одной из квартир, позднее оно было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

В Санкт-Петербурге в ночь на 8 января загорелся ангар, расположенный в Невском районе Северной столицы. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. В МЧС России подчеркнули, что огнеборцам удалось полностью потушить пожар, пострадавших нет.