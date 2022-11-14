Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На востоке Москвы ликвидирован пожар по адресу: 3-я Рыбинская улица, д. 21, к. 1, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. В результате пожара погиб один человек, еще четверо были спасены, в том числе ребенок.

Принятыми мерами в 11:28 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. <...> [В] 11:48 пожар полностью ликвидирован, — сказано в сообщении.

Очаг пожара находился на девятом этаже, в тушении приняли участие 41 человек и 12 единиц техники. Как уточняет Telegram-канал «112», один из жильцов горящей квартиры потерял самообладание и не дождался помощи. Чтобы спастись, он выпрыгнул в окно девятого этажа и погиб.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев назвал самый простой способ спасти жизнь человека, потерявшего сознание при пожаре. Он рекомендовал находиться с пострадавшим рядом до прибытия скорой помощи и контролировать его первичные признаки жизни. Эксперт подчеркнул, что во избежание асфиксии из-за западания языка пострадавшего следует перевернуть на бок, подложив что-нибудь под голову.

Макеев добавил, что при пожаре в помещении необходимо намочить тряпку и дышать через нее либо найти бутылку объемом 2–5 литров, которая даст возможность сделать дополнительные вдохи. Он пояснил, что при возгорании смерть чаще наступает из-за отравления угарным газом, а не из-за самого пламени. Также эксперт рекомендовал держаться ближе к полу, поскольку дым всегда распространяется сверху вниз.