Один человек погиб при пожаре на складе Ozon

Фото: Сергей Морозов/ТАСС

Пожар на складе компании Ozon в районе Новорижского шоссе

Один человек погиб при пожаре на складе Ozon, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. Как уточнили NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Подмосковью, площадь возгорания выросла до 35 тысяч квадратных метров. Более тысячи человек эвакуированы, большая часть выбралась своими силами до прибытия спасателей, добавили в ведомстве.

В тушении пожара задействована 21 единица техники и 75 человек личного состава. В настоящее время к тушению пожара готовится приступить авиация, — заявили в пресс-службе МЧС.

Также при пожаре пострадали шесть человек, уточнили в Центре экстренной медицинской помощи. По данным МЧС, к месту пожара вылетели два вертолета Ка-32.

Ранее в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании склада OZON в городском округе Истра, село Петровское. В результате возгорания обрушилась крыша склада. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.