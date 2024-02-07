Человек погиб при пожаре на многоярусной московской парковке

Фото: t.me/moscowproc

Пожар охватил многоярусную парковку на Волжском бульваре в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По ее данным, в результате возгорания погиб один человек.

На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате пожара есть погибший. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — уведомили в прокуратуре.

Судя по опубликованным фотографиям, открытое горение ликвидировано. На снимках видно, что пламя от фундамента добралось почти до крыши здания.

Ранее в Москве загорелся крупнейший торговый центр «Ривьера». В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что загорелась обшивка фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание через 30 минут после поступления сообщения о ЧП. Никто не пострадал.

До этого два малолетних ребенка 2018 и 2021 годов рождения погибли при пожаре в частном доме в селе Верхневилюйск в Якутии. Бабушка успела вынести из огня только одного внука, которому исполнилось шесть месяцев.

Аналогичный случай произошел в Канске Красноярского края. Двое детей погибли при пожаре в частном доме: 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Бабушка погибших детей получила травмы и была госпитализирована.