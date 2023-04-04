Очнувшийся пациент устроил скандал, обнаружив себя в реанимации В Подмосковье пришедший в сознание пациент устроил скандал, обнаружив себя в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах пациент, пришедший в сознание в реанимации, устроил дебош, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина кричал на врачей и угрожал им, пока его друзья пытались выломать дверь в отделение.



По данным канала, пациента в бессознательном состоянии привезли в больницу друзья, которые отказались рассказывать, что случилось с товарищем. Тогда врачи решили поставить ему капельницу, но в этот момент мужчина пришел в себя и впал в ярость. Друзья, оставшиеся за пределами палаты, поспешили на помощь и чуть не сломали дверь.

В администрации больницы каналу рассказали, что дебоширов успокоила только прибывшая полиция. На следующий день буйный пациент извинился, на данный момент решается вопрос о возмещении материального ущерба ГКБ.

Ранее стало известно, что в Воронеже пьяный мужчина выпал с 19-го этажа, приземлился на крышу автомобиля. Мужчина не только выжил, но смог на своих ногах выбраться из вмятины в машине, при этом спев строчку из песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Травматолог Артем Катулин предположил, что мужчина мог задержаться между этажами, зацепившись за какие-либо выступы, а кузов автомобиля сыграл роль амортизатора.