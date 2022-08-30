Эксперт центра судебных химических исследований ООО «Судхимэксперт» Михаил Косточка рассказал NEWS.ru, что при инциденте на станции метро Владыкино могла произойти утечка хлора. По его словам, упоминавшийся ранее бром более тяжелый, а вот хлор гораздо более «летучий».
Тут очевидно была еще и хлорка, потому что люди жалуются на затрудненное дыхание. Так, как бром тяжелый, он практически сразу оседает, а вот хлор гораздо более летучий. И именно при попадании хлора в легкие и наблюдаются проблемы в дыхательной системе, — заявил Косточка.
Он добавил, что концентрированный бром крайне опасная штука и используется для бромирования химических соединений. И если вдруг разбивается колба и попадает на руки, то этот химикат «прожигает руки напрочь».
30 августа в Москве станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии была закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки.
Причина закрытия пока неизвестна. Однако по данным Telegram-канала «Новости Москвы», на станции мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа. Как известно, бром и его пары токсичны. Сейчас ожидается прибытие специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома.