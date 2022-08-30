«Очевидно, была и хлорка»: эксперт-химик объяснил закрытие Владыкино Химик Косточка заявил, что Владыкино закрыли из-за хлора

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Эксперт центра судебных химических исследований ООО «Судхимэксперт» Михаил Косточка рассказал NEWS.ru, что при инциденте на станции метро Владыкино могла произойти утечка хлора. По его словам, упоминавшийся ранее бром более тяжелый, а вот хлор гораздо более «летучий».

Тут очевидно была еще и хлорка, потому что люди жалуются на затрудненное дыхание. Так, как бром тяжелый, он практически сразу оседает, а вот хлор гораздо более летучий. И именно при попадании хлора в легкие и наблюдаются проблемы в дыхательной системе, — заявил Косточка.

Он добавил, что концентрированный бром крайне опасная штука и используется для бромирования химических соединений. И если вдруг разбивается колба и попадает на руки, то этот химикат «прожигает руки напрочь».

30 августа в Москве станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии была закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки.

Причина закрытия пока неизвестна. Однако по данным Telegram-канала «Новости Москвы», на станции мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа. Как известно, бром и его пары токсичны. Сейчас ожидается прибытие специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома.