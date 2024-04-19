Очевидица раскрыла новые детали жестокого избиения москвича Очевидица избиения в Москве: пострадавший угрожал подросткам принести автомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидица заявила NEWS.ru, что москвич, на которого напала группа подростков, угрожал им автоматом. По ее словам, мужчина проиграл парням в поставочном бою, после чего распылил в лицо одному из них перцовый баллончик, а также пообещал вернуться с оружием.

На детской площадке подростки в возрасте от 13 до 17 лет между собой в шутку показывали друг другу боевые приемы. Алексей (пострадавший) увидел это, подошел и попросился к ним в компанию, так как заверил детей, что занимался девять лет борьбой. Мужчина «проиграл» подросткам, которые начали смеяться и шутить, не в сторону пострадавшего, — рассказала свидетельница произошедшего.

Потом компания подростков направилась в магазин, там они снова пересеклись с мужчиной и завязался конфликт. После происшествия люди вызвали скорую помощь и полицию, отметила собеседница издания.

Ранее стало известно, что травмы, которые житель столицы получил в результате нападения группы подростков, могут оказаться смертельными. Брат пострадавшего заявил NEWS.ru, что родственник находится в реанимации, медики оценивают его состояние как критическое, все нападавшие задержаны.

19 апреля прокуратура Москвы сообщила, что группа несовершеннолетних избила 35-летнего прохожего на автобусной остановке на улице Милашенкова в столице. Камеры видеонаблюдения засняли момент избиения. После того как мужчину избили до потери сознания, трое участников расправы сбежали.