Очевидец рассказала подробности о москвичке, избивающей детей на улице Очевидец: москвичка избивает и материт своих детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидец рассказала NEWS.ru об избивающей и матерящей своих детей на улице москвичке. По ее словам, женщина не стесняется в выражениях и однажды сильно ударила дочку. Собеседница агентства считает, что москвичке может требоваться психиатрическая помощь.

Telegram-канал «Западное Дегунино М125» ранее распространил запись, на котором сильно трясла ребенка в коляске. По данным канала, в ситуации уже пытаются разобраться полиция и соцработники.

Я несколько раз видела эту женщину. Она всегда гуляет на одной и той же площадке, есть еще старшая дочь, чаще она гуляет с отцом. Папа выглядит адекватным и порядочным, вовлечен в процесс игры, помогает на площадках, — рассказала очевидец.

По ее словам, женщина предпочитает сидеть на лавочке и «не стесняется в выражениях» при детях. Собеседница агентства считает, что женщине «нужна психиатрическая помощь». По ее словам, семьей уже занимается опека.

Осенью был случай, когда старшая дочка захотела в туалет, мать вместо того, чтобы отвести ребенка в уборную, начала кричать и сильно ударила. Конечно, девочка начала плакать. Я боюсь делать замечания этой женщине, так как переживаю за ее неадекватную реакцию, — заключила очевидец.

Ранее мужчина избил знакомую на улице, после чего завел ее домой. Свои удары он чередовал требованием надеть шапку. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь в квартиру и обнаружили обнаженный труп девушки, которую обнимал подозреваемый. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело.