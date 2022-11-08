«Кричала во время падения»: очевидец о ЧП с ребенком в Сумском проезде Очевидец ЧП в Сумском проезде рассказала о падении ребёнка из окна

Фото: epp.genproc.gov

Сумский проезд

Соседка москвички, которая выбросила свою годовалую дочку из окна 11-го этажа в Сумском проезде, заявила, что малышка кричала во время падения, об этом она рассказала в разговоре с РЕН ТВ. По ее словам, на помощь ребенку сразу же бросились очевидцы, которые незамедлительно связались с МЧС. Выброшенная девочка сначала кричала, однако позднее потеряла сознание. По словам очевидца, падение мог смягчить сук дерева.

Мы услышали в районе девяти часов утра визг, плачет ребенок. <...> Муж прибегает и говорит, ребенок лежит под окнами, — поделилась женщина.

Со слов очевидца, ее муж взял одеяло и рванул вниз. Когда он подбежал, ребенок уже был без сознания, будучи совсем раздетым.

У нас там сук большой был. И этот сук, по всей вероятности, удержал ребенка. Голова была на асфальте, но крови не было, — добавила они.

Об инциденте стало известно утром 8 ноября. В преступлении против ребенка обвиняется мать девочки, которая после содеянного хотела покончить жизнь самоубийством. Ей помешали сотрудники службы МЧС, которые силой проникли к ней в квартиру после звонка очевидцев. Отмечается, что мать ребенка также находится в больнице.

Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова предположила, что женщина решилась на такой шаг из-за крайне подавленного состояния, вызванного разводом.