Очевидец рассказал о ЧП с пассажиром на «Павелецкой» станции метро в Москве Очевидец рассказал об упавшем в обморок пассажире метро в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры метро в Москве попытались оказать первую помощь мужчине, упавшему в обморок на станции «Павелецкая», еще до вызова медиков, рассказал NEWS.ru очевидец. По его словам, инцидент произошел около 19 часов, когда он проходил и увидел толпу людей у эскалатора.

Прямо рядом с эскалатором мужчина упал в обморок. Одет был в джинсы и кроссовки, поэтому, думаю, молодой. Там собралась толпа. Мужчина начал делать массаж сердца, потом врачей вызвали, — сообщил очевидец.

Он признался, что не знает, чем все завершилось. РЕН ТВ показал кадры с места. На них видно, как врачи пытаются реанимировать мужчину, лежащего без сознания рядом с эскалатором.

Утром 11 октября в Москве на станции «Печатники» столкнулись два поезда метро. В Дептрансе сообщали, что произошел накат старого поезда на другой состав, пятеро пострадали.

В начале октября в московском метро на станции «Профсоюзная» при падении на пути погиб человек. Пассажир скончался от полученных травм, из-за ЧП движение поездов было частично приостановлено.

Ранее прокуратура Москвы показала видео с серийным крушителем турникетов в метро. Правоохранители установили, что злостный «заяц» ранее в этом году был осужден за угрозу убийством собственной матери.