Очевидец раскрыл подробности стрельбы в Бибирево Житель Бибирево заявил, что скорая забирала раненных после стрельбы

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Житель московского района Бибирево рассказал NEWS.ru, что после стрельбы приезжала скорая, которая забирала раненых людей. По его словам, полицейские оцепили улицу и ищут преступника.

Стрельба началась примерно час назад. Из соседнего дома № 6 кто-то начал стрелять по проезжавшему мимо автобусу. Он сейчас стоит на остановке, в автобусе разбиты окна. Как я понял, он скрылся в одном из соседних домов, — сообщил очевидец.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате стрельбы на северо-востоке столицы. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», злоумышленник открыл огонь из пневматической винтовки в Бибирево. Инцидент произошел рядом с торговым центром «Маркос Молл». На месте происшествия работала полиция. Улицы пришлось частично перекрыть.

В Балашихе 3 июня двое пьяных мужчин устроили потасовку со стрельбой в ЖК «Пехра» на улице Яганова. Нетрезвые нарушители порядка ходили вдоль по жилому комплексу и подходили к людям. Один из жильцов получил удар от одного из мужчин. Пострадавший сбежал от него в машину, но тот выстрелил в лобовое стекло. Водитель, поделился очевидец, покинул место происшествия, а стрелок побежал за автомобилем.