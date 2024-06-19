Очевидец раскрыл подробности пожара в многоэтажке на западе Москвы Очевидец: квартира на западе Москвы могла загореться из-за короткого замыкания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квартира на западе Москвы могла загореться из-за короткого замыкания, предположил в беседе с NEWS.ru очевидец произошедшего. Собеседник издания отметил, что владелицы жилища во время пожара не было дома. Местным жителям, по словам очевидца, хозяйка квартиры рассказала, что перед уходом выключила всю технику.

Девушки во время пожара не было в квартире. Она перед уходом смотрела телевизор, и у нее в квартире работал холодильник. Она рассказала соседям, что все выключила перед уходом, но, возможно, произошло короткое замыкание, — поделился собеседник издания.

Он отметил, что причину возгорания установит экспертиза. Собеседник издания подчеркнул, что незадолго до пожара в доме был потоп и могло залить проводку.

Думаю, факт этого установит все-таки экспертиза специальная. Но также соседи говорят, что в доме незадолго до пожара был потоп и проводку залило. Возможно, замыкание было и по этой причине. Сейчас пожарным уже удалось ликвидировать возгорание, — заключил очевидец.

Мужчина ранее устроил пожар в квартире в Ветлуге Нижегородской области, не потушив сигарету. Запах дыма почувствовали дети. Вместе со взрослыми они успели покинуть жилище через окно. Курильщику вынесли штраф в размере 800 тысяч рублей, а также назначили год исправительных работ.