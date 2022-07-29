Очевидец пожара в столичном хостеле рассказал о требованиях его закрыть

Фото: @skmoscowgsu

Фото с места происшествия

Очевидец пожара в хостеле, который находился на первом этаже многоэтажного жилого дома, рассказал о требованиях закрыть заведение из-за многократных жалоб. Некоторые предположили, что огонь мог вспыхнуть из-за проблем с проводкой, пишут «Известия».

Говорят, давно его хотели закрыть. Люди, кто давно тут живет, говорили, чтобы закрыли. Его не закрывали, — рассказал житель многоэтажки.

По словам ставшего очевидцем происшествия молодого человека, он был дома, когда увидел за окном дым. В это время в комнату забежала его мать и сообщила, что им срочно надо выходить на улицу. Точная причина пожара будет обнародована после проведения пожарно-технической экспертизы.

По информации издания, стоимость койко-места в стуки в сгоревшем хостеле составляла 270 руб. в сутки. Владельцев отеля сейчас устанавливают.

Пожар произошёл в хостеле на Алма-Атинской улице, дома № 7, корпус 2 в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Ещё четыре человека госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее врио начальника московского главка МЧС Андрей Румянцев заявил, что при пожаре в хостеле на улице Алма-Атинской в Москве не сработала сигнализация. По его словам, причину этого выявят в ходе следственных мероприятий