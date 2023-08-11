Очевидцы засняли беспилотник, взорвавшийся на Карамышевской набережной

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором запечатлен беспилотник, предположительно взорвавшийся в районе Карамышевской набережной в Москве. По информации канала, он летел со стороны Истринского района Подмосковья. Очевидцы заметили дрон в районе Павловской Слободы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что один беспилотник осуществил попытку пролета над Москвой. По его словам, воздушную целью удалось ликвидировать расчетам противовоздушной обороны.

В районе Карамышевской набережной упали обломки дрона, уточнил он. В результате происшествия никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что Вооруженные силы России пресекли попытку Украины осуществить атаку на Москву при помощи беспилотника. По данным ведомства, дрон ВСУ был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы, говорится в сообщении.

В Министерстве обороны уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Попытку Украины атаковать российскую столицу в ведомстве назвали террористическим актом.