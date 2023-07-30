Очевидцы заметили лося у Варшавского шоссе в Москве

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У Варшавского шоссе в Москве заметили лося, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Уточняется, что накануне его увидели в районе Чертаново. Москвичи пытаются дозвониться до нужных инстанций, чтобы животное поймали.

С шести утра звоним в 112, в мэрию, в биостанцию — никакой помощи. Он в стрессе, слюна течёт, жалко его, — сказал один из очевидцев.

При этом жители Чертаново отметили, что видят лося не в первый раз. Тем временем в Telegram-канале «Подъем» добавили, что прогуливающийся по Москве лось предположительно является одним из выживших после ДТП 18 июня на МКАД.

Ранее столичный дептранс сообщал, что на внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль Kia совершил наезд на лосей. Позже в прокуратуре уточнили, что 32-летний водитель за рулем иномарки не пострадал. Также было опубликовано видео, на котором четыре лося внезапно выбежали на МКАД. Двое из них попали под колеса и скончались на месте, еще двое особей благополучно перебежали дорогу. После инцидента прокуратура поставила на контроль вопрос возмещения ущерба окружающей среде из-за гибели зверей.

До этого в июне водителей в Подмосковье призывали быть бдительными в связи с сезонной миграцией лосей, которые стали часто выбегать на дороги. В Минтрансе региона сообщали, что в начале месяца в Серпухове лось выбежал на дорогу, в результате произошло столкновение с автомобилем, машина врезалась в дерево и загорелась, водитель и двое пассажиров были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.