Очевидцы сообщили о плачущих два дня подряд детях в квартире в Москве

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Очевидцы сообщили в полицию о плачущих два дня подряд детях в квартире дома на улице Шоссейной в Москве. Двери людям никто не открывает, соседи предположили, что кто-то из взрослых мог умереть, из-за чего дети оказались запертыми, сообщает РЕН ТВ.

На место происшествия выехали спасатели и сотрудники оперативных служб, которые смогли попасть в квартиру. Они обнаружили в комнатах четырех малолетних детей с их 31-летней матерью, а на кухне — тело 27-летнего мужчины, который являлся мужем хозяйки квартиры.

Вероятно, мужчина скончался от передозировки наркотиками. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы, — приводит издание слова собеседника из правоохранительных органов.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Прокуратура Москвы контролирует ход разбирательства, а также соблюдение прав и законных интересов детей и их дальнейшее жизнеустройство.

Ранее жители одного из домов по улице Маршала Тухачевского обнаружили у себя под окнами фрагменты женского человеческого тела. В убийстве женщины подозревается ее муж. У него в квартире также были обнаружены останки жертвы.