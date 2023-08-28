Очевидцы сняли на видео пожар на ВДНХ в Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Крупный пожар на ВДНХ был снят на видео очевидцами происшествия. На кадрах видно, как возле колеса обозрения поднимается столб густого черного дыма. К настоящему моменту возгорание ликвидировано сотрудниками экстренных служб, информации о пострадавших не поступало.

По данным телеканала «Москва 24», площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В целях безопасности из административного здания на ВДНХ были эвакуированы около 200 человек.

Как сообщалось ранее, в подмосковном Красногорске загорелась крыша четырехэтажного жилого дома. По данным регионального управления МЧС РФ, огонь также перекинулся на балкон. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Жильцы были оперативно эвакуированы. Позднее стало известно, что в ходе пожара один из сотрудников экстренных служб получил травмы.

В минувшее воскресенье, 27 августа, в Румынии загорелся склад пластмасс, расположенный неподалеку от оружейного завода. Площадь возгорания составила примерно 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.