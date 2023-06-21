Очевидцы рассказали о подрыве беспилотников в Подмосковье Жители поселка Калининец в Подмосковье рассказали об утренней работе ПВО

Фото: t.me/vorobiev_live

Двое очевидцев рассказали NEWS.ru о моменте сбития беспилотников в подмосковном Наро-Фоминском районе. Оба мужчины живут в поселке Калининец и рано утром ощутили работу противовоздушной обороны в своем районе.

Я живу от места взрыва, где-то 7-8 километров [от него]. Утром выхожу из дома в 5:08, слышу громкий непривычный шум, потом звуки взрыва были и окна сильно затряслись, — рассказал Самир Якубов.

Односельчанин Якубова подтвердил, что дома сильно дрожали стекла в момент работы ПВО.

Живу в доме 262, в районе 5:30 затряслись окна. Казалось вылетят сейчас все из-за ударной волны, видимо. Потом спокойно стало. К танковой дороге подогнали машины — МЧС, силовики приехали, журналисты. Сейчас уже спокойно все, никого нет, — рассказал Александр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в Наро-Фоминском районе сбиты два беспилотника. Всего в Подмосковье утром были подбитычетыре беспилотника.