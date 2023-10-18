Дочь военкора Трушнина назвала причину появления пентаграммы у дома отца Дочь военкора Трушнина связала пентаграмму у квартиры отца с его работой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дочь военкора «Известий» Валентина Трушнина считает, что пентаграмма, которая была нарисована у квартиры ее отца, появилась из-за профессиональной деятельности ее отца, передает РЕН ТВ. По словам очевидцев инцидента, именно девушка вызвала полицию после обнаружения пентаграммы.

Один из собеседников РЕН ТВ, проводивший ремонтные работы в подъезде, отметил, что пентаграмму со свечами нарисовали девушка славянской и мужчина кавказской внешности. По его словам, он встретил предполагаемых «художников» в подъезде. Он уточнил, что у молодого человека был в руках баллончик и трафарет. Очевидец подчеркнул, что сначала пара поднялась наверх, а спустя непродолжительное время спустилась вниз.

Об инциденте с нарисованной пентаграммой ранее сообщил сам Трушнин. Военкор утверждает, что он также неоднократно получал звонки и сообщения с угрозами в адрес его семьи. Предполагается, что причиной угроз стала его профессиональная деятельность.

Позднее сотрудники полиции задержали двух человек, предположительно нарисовавших пентаграмму на двери квартиры Трушнина. Задержанными оказались девушка 1998 года рождения и парень 1995 года рождения. Полицейские считают, что они могли выполнять задание, полученное через чат-бота.