Очевидцы рассказали, что над Москвой мог пролететь украинский «Бобер»

Фото: МО Украины

В районе Карамышевской набережной в Москве мог взорваться беспилотник «Бобер», сообщает Telegram-канал RT. На фото очевидцев видно характерное оперение на носу дрона.

Другой свидетель рассказал RT, что взрыв произошел в трех-четырех километрах от Живописного моста, однако пролетающего беспилотника очевидец не увидел и не услышал.

Сейчас чемпионат России проводится на гребном канале, и мы даже удивились — такой мощный был взрыв. А после него белый дым поднялся вверх. Пролетающих мимо летательных аппаратов не видели и ничего такого не слышали, — сказал свидетель.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что один беспилотник осуществил попытку пролета над Москвой. По его словам, воздушную цель удалось ликвидировать расчетам противовоздушной обороны. В районе Карамышевской набережной упали обломки дрона, уточнил он. В результате происшествия никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило, что Вооруженные силы России пресекли попытку Украины осуществить атаку на Москву при помощи беспилотника. По данным ведомства, дрон ВСУ был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы.