Очевидица поделилась подробностями взрыва в элитном ЖК в Москве Причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» мог стать холодильник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» мог стать холодильник в одной из квартир комплекса, рассказала NEWS.ru жительница дома. По ее словам, около 17:30 она услышала взрывы и увидела как с верхних этажей упала оконная рама.

Около половины шестого вечера услышали взрыв, а потом сигнализацию от машины. На нее упала рама со стеклом с верхних этажей. Валяются осколки, но не много. Пожара и дыма нет, приехали пожарные, пока не в курсе, что произошло. В группе жильцов пишут, что холодильник у кого-то взорвался, — рассказала она.

14 августа в элитном ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре, 20а в Москве случился взрыв. По словам очевидцев, после оглушающего звука вылетела оконная рама на 16 этаже. На место выехали оперативные службы. По данным Telegram-канала «112» в квартире ЖК взорвался холодильник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 10 августа средства противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По его словам, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД. О подобной атаке на город Сергей Собянин заявлял утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата.

Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО: один — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе, рассказал столичный градоначальник.