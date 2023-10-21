Очереди пассажиров на пограничный контроль во Внуково попали на видео Baza: толпы пассажиров стоят в очередях на пограничный контроль во Внуково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в аэропорту Внуково случился коллапс. По данным канала, толпы людей стоят в очередях на пограничный контроль.

Канал приводит слова стоящих в очереди пассажиров, прибывших в Москву рейсом «Победы» из турецкого Даламана, которые заявляют, что уже более полутора часов пытаются пройти паспортный контроль. По данным канала, очереди практически не двигаются.

В московском аэропорту Внуково в системе выдачи багажа 9 октября наблюдались технические неполадки. Пассажиры не могли получить или сдать свои вещи. Проблема привела к образованию больших очередей. Представители терминала говорили, что груз пассажиров принимался и выдавался через пункт выдачи негабаритного багажа. Специалисты авиагавани приняли все меры для устранения неисправности и быстро технический сбой ликвидировали.

Ранее стало известно, что столичные аэропорты Внуково и Шереметьево утром 7 октября временно приостанавливали работу. Пауза длилась 15 минут, после чего обе воздушные гавани вернулись к обычному режиму. При этом в результате во Внуково было задержано 11 рейсов, отменено два. Позже все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в аэропорты назначения. Причины приостановки не назывались.