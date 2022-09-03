Большая очередь на церемонии прощания с Горбачевым попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 3 сентября, у Колонного зала Дома союзов в Москве выстроилась огромная очередь на церемонии прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Люди держат в руках цветы и венки, украшенные траурными лентами.

На церемонии прощания собрались родственники Горбачева, его внучки. Траурное мероприятие посетили певица Алла Пугачева, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и другие общественные деятели.

Церемонию прощания также посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На похоронах советского политика будет присутствовать посол США в России Джон Салливан.

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в церемонии прощания из-за плотного графика, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава страны простился с Горбачевым ранее, 1 сентября, возложив цветы к гробу политика в Центральной клинической больнице в Москве.

Горбачева захоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его женой Раисой, согласно завещанию президента СССР.

Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год. Близкие сообщили, что здоровье политика серьезно ухудшилось после смерти его супруги.