Очаг кори выявили в российской школе «Осторожно, Москва»: в одной из московских школ обнаружили очаг кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вспышка кори произошла в школе №1501 в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, уже был выявлен заболевший.

Как отметили авторы, родителям школьников сообщили об этом 14 мая. Руководство школы обязало не привитых или привитых однократно учеников вакцинировать от кори до 16 мая в связи с контактом с больным. При этом родители школьников рассказали, что несмотря на заболевание, учебное заведение не перевели на дистанционное обучение, пишет канал.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в России вполне возможно появление обезьяньей оспы. По его словам, такая оспа считается очень опасным инфекционным заболеванием, при котором у человека появляются осложнения во всех органах, что может привести к смерти.

До этого иммунолог Николай Крючков отметил, что обезьянья оспа потенциально имеет высокий уровень распространения, и увеличение заразности является лишь вопросом времени. По его словам, раньше вирусом заражались только животные, потом он стал распространяться и на людей, но случаев передачи заболевания от человека к человеку не было. Сейчас такие случаи фиксируются.