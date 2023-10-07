Оцепление вокруг подозрительной машины в Люберцах сняли Полиция покинула район в Люберцах, где проверяли машину роботом-сапером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция и экстренные службы покинули район подмосковных Люберец, где автомобиль проверяли роботом-сапером, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. По данным агентства, оцепление вокруг места происшествия также сняли.

Робота-сапера применили для проверки подозрительного Audi в Люберцах. Силовики оцепили место происшествия и не пропускали жителей близлежащих домов через кордон. В результате проверки угроза минирования не подтвердилась, а машину вывезли на эвакуаторе. В настоящий момент оцепление в районе улицы 3-е Почтовое Отделение снято.

Ранее местные жители сообщали, что при проверке Audi, из-за которой эвакуировали дом в Люберцах, произошел хлопок. По данным Telegram-канала Baza, саперы все-таки извлекли неизвестный предмет из-под машины без номерных знаков.

Ранее стало известно, что два школьника поссорились в чате из-за компьютерной игры Counter-Strike. Это привело к «минированию» школ и детских садов. По данным Baza, один из мальчиков позвонил в полицию и сообщил о взрывных устройствах от имени другого. Из-за конфликта школьников были эвакуированы почти 800 человек.

До этого сообщалось, что Красноярске подросток три дня подряд «минировал» свою школу, чтобы не ходить на уроки. Юный лжеминер поручал звонки участнику группового чата в одном из мессенджеров.