Обвиняемый в мошенничестве мужчина умер в зале суда в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве подсудимый мужчина умер прямо в зале Мещанского суда столицы, передает телеканал РЕН ТВ. Ему было 47 лет.

Мужчине выдвинули обвинение по делу о мошенничестве. В сентябре суд арестовал его. Адвокат подала апелляцию на решение суда об аресте в связи с тем, что мужчина по состоянию здоровья не может пребывать в условиях следственного изолятора.

Отмечается, что суд тогда оставил решение в силе.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина скончался после задержания полицейскими. Он вернулся домой под утро 15 октября. Мужчина не смог найти ключи от дома, стал звать родных и залез на козырек подъезда. Мать мужчины, испугавшись действий сына, вызвала полицию, от который тот стал убегать. Сотрудники правоохранительных органов в конечном счете сумели его поймать. По словам очевидцев, полицейские осуществили жесткое задержание.

В Республике Татарстан скончался местный житель, который впал в кому после удаления трех зубов. Мужчина умер в результате остановки дыхания и сердца. Врачи боролись за его жизнь почти полгода.