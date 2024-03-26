Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали первые показания о заказчиках Бастрыкин: обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали показания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Бастрыкин

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину. По его словам, также все допрошенные признали свою вину.

Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта, — доложил он.

Ранее в Сети появились кадры с тремя подозреваемыми в пособничестве террористами, которые открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле». На кадрах, опубликованных объединенной пресс-службой судов Москвы, видно, как их заводят в спецкомнату, в которой они заслушают решение суда об избрании меры пресечения. По данным инстанции, на скамье подсудимых оказались два брата и их отец.

До этого Басманный суд Москвы ранее постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Были арестованы до 22 мая 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 32-летний Далерджон Мирзоев. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика. У некоторых из них есть семьи и дети.