Обвиняемые в атаке на «Крокус» раскрыли личность координатора ФСБ: обвиняемые в атаке на «Крокус» назвали имя своего координатора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Террористы, обвиняемые в атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», назвали своим координатором некоего человека по имени Сайфулло, публикует Первый канал допрос преступников сотрудниками ФСБ. По словам боевиков, именно он полностью курировал их.

Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут, — уточнил один из террористов.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что напавшие на «Крокус Сити Холл» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторы теракта — украинские спецслужбы. Пусть это были не спецназовцы, но профессионалы, определенно уже державшие оружие в руках и убивавшие людей, подчеркнул он. Гагин добавил, что их выбрали не случайно.

До этого ЦОС ФСБ России информировал, что сотрудники службы безопасности задержали троих человек, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Один из них является россиянином, еще двое — граждане иностранных государств. Все — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Задержания прошли в Москве, Омске и Екатеринбурге. Согласно обнародованным на тот момент данным, двое пособников переводили денежные средства на приобретение транспортных средств и огнестрельного оружия, которое террористы использовали при стрельбе в концертном зале.