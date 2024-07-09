Обвиняемого в убийстве московского скейтера отправили в СИЗО Суд арестовал подозреваемого в убийстве скейтера Балишанского в Москве

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве скейтера Константина Балишанского, сообщили в столичной прокуратуре. Как отмечается, вину в убийстве он признал, в посягательстве на жизнь правоохранителей — нет. Он признал, что убийство знакомого планировал с 2019 года из личных неприязненных отношений.

С учетом позиции прокуратуры города Москвы суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, Андрей Демин проведет в СИЗО до 6 августа. На слушание его привезли на скорой, приговор он слушал на носилках. Больше двух недель он провел в реанимации после того, как его ранили в голову во время задержания.

34-летнего Балишанского убили утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства были изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

Убийцей оказался 35-летний Андрей Демин. Раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов.