Обвиняемого в убийстве Еговцева отправили в СИЗО Обвиняемого в убийстве Еговцева Матвеева отправили в СИЗО до 7 августа

Фото: vk.com/id343626790

Антор Еговцев

Лобненский горсуд Подмосковья отправил под арест Дмитрия Матвеева, обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева, сообщает Telegram-канал SHOT. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 7 августа. Ему вменяется статья 105 УК РФ.

Как уточнил канал, во время заседания обвиняемый отказался говорить о мотивах убийства и просил, чтобы его направили в больницу, а не в СИЗО, из-за проблем со зрением и почками. Адвокат Матвеева просил домашний арест.

Еговцев был убит в ночь на 7 июня. Злоумышленник нанес ему не менее семи ударов ножом. Известно, что мужчина и ранее преследовал активиста и его супругу. Вечером жена Еговцева обращалась в полицию из-за угроз подозреваемого. Он настиг ее около подъезда.

В подъезде многоэтажного дома на месте убийства Еговцева нападавший оставил нарисованное кровью сердце. Известно, что нападавший был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.

Юрист Илья Русяев предположил, что жалобы жены игнорировали, так как в России нет отдельного закона о сталкинге. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что некоторые формы преследования при этом могут квалифицировать как угрозу убийством или причинение вреда здоровью.