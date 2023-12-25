Подозреваемого в убийстве двух женщин в Москве заключили под стражу до 24 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Фигурант признал вину и дал показания.
Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщили в ведомстве.
Задержанный рассказал, что 22 декабря в номере гостиницы на Народном проспекте он встретился с женщиной, с которой познакомился несколько недель назад. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина достал нож нанес ей несколько ударов. Когда фигурант осознал, что женщина не подает признаков жизни, он завернул ее тело в одеяла и полотенца и поехал к другой 25-летней знакомой в квартиру на Мукомольный проезд. Там между ним произошел конфликт, в ходе которого он нанес девушке ножевое ранение. Та пыталась оказывать сопротивление и поранила его.
СМИ писали, что мужчина мог убить женщин из-за половой дисфункции. Предположительно, обвиняемого выводила из себя любая сексуальная неудача. По данным Telegram-канала SHOT, первой жертвой стала 40-летняя проститутка, которая, по словам мужчины, отказалась заниматься с ним сексом. После этого он попытался воспользоваться услугами 25-летней эскортницы, но после неудачи в постели она стала смеяться и оскорблять его.