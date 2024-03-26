Обвиняемого в теракте на Крымском мосту гражданина Грузии арестовали Суд заочно арестовал гражданина Грузии по обвинению в теракте на Крымском мосту

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Теракт на Крымском мосту

Гражданина Грузии Александра Инасаридзе, обвиняемого в совершении теракта на Крымском мосту, заключили под стражу в российской столице, сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, — заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что следователи начали предъявлять обвинения в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Руководителем террористической группы оказался председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк вместо начальника Главного управления разведки страны Кирилла Буданова.

Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство установило все обстоятельства террористического акта на Крымском мосту в октябре 2022 года. По его словам, расследование дела завершается.

Также ранее Василий Малюк сам признался, что за терактом на Крымском мосту в октябре 2022 года стоял именно Киев. Он рассказал, что для подрыва переправы спецслужба использовала 14 тонн гексогеновой смеси, что эквивалентно 21 тонне тротила.