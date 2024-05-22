Обвиняемого в налете на дом создателя передачи «Куклы» посадили на 8,5 года Суд в Москве приговорил к 8,5 года тюрьмы напавшего на дом создателя «Кукол»

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Артемий Байбиков

Щербинский районный суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы Артемия Байбикова, одного из обвиняемых в нападении на дом создателя телепередачи «Куклы», продюсера Валентина Григорьева, сообщила пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговором Щербинского районного суда города Москвы Байбиков Артемий Леонидович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере), — сказано в сообщении.

Как сообщал ТАСС, Байбиков и двое его сообщников совершили налет в январе 2022 года. Два злоумышленника проникли в дом Григорьева под видом сотрудников ФСБ, заранее приобретя форму спецподразделения службы, охолощенное оружие и светошумовые гранаты. Они связали всех находящихся в доме и стали угрожать потерпевшим расправой. Их сообщник в это время ждал в машине неподалеку.

В итоге Григорьев под страхом смерти отдал грабителям 13 млн 972 тысячи рублей, после чего те скрылись. Через год Байбикова задержали в Новой Москве.

Ранее сообщалось, что злоумышленник в маске, вооруженный пистолетом, напал на сотрудницу банка в Москве. Отмечалось, что мужчина дважды ударил пострадавшую по голове, отчего у нее началось кровотечение. Известно, что преступник забрал деньги из кассы, он был одет в синюю куртку.