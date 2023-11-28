Обвиненный в краже дорогих бокалов хирург Вдовин заявил, что купил их Представитель Вдовина: бокалы из Lamborghini хирург купил за шесть тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звездный пластический хирург Александр Вдовин не крал бокалы стоимостью 1 млн рублей из московского ресторана Lamborghini, а купил их у официанта, заявила в комментарии «360» PR-менеджер медика. По ее информации, Вдовин рассказал, что заплатил за хрусталь 6 тысяч рублей.

Московский ресторан обвинил пластического хирурга Александра Вдовина в краже хрустальных бокалов стоимостью миллион рублей.

Бокалы он купил. Заплатил шесть тысяч рублей, есть чек. Он заплатил и их унес. Не понимаю вообще, в чем проблема, к чему все это началось. <...> Видимо, хозяин ресторана не в курсе, что официант продал ему шесть бокалов, — сообщила представитель хирурга.

Она добавила, что позднее будет готова предоставить чеки, а официальный комментарий ее босс даст вечером 28 ноября в ходе посещения очередного мероприятия.

Ранее появилась информация, что совладелец ресторана Lamborghini на улице Большая Полянка в центре Москвы обратился в полицию после пропажи шести бокалов из французского хрусталя общей стоимостью 1 млн рублей. По словам ресторатора, кража произошла после церемонии награждения премией «Топ-50 лучших персон». При этом, по словам бизнесмена, злоумышленник попал на запись камеры видеонаблюдения. Его попросили вернуть посуду, однако тот отказался.