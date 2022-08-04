Для американской баскетболистки Грайнер запросили 9,5 лет колонии Обвинение просит дать баскетболистке Грайнер 9,5 лет по делу о контрабанде гашишного масла

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Представитель гособвинения потребовал приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти с половиной годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Ее также попросили приговорить к штрафу в 1 млн рублей.

Прошу признать виновной Грайнер Бриттни Ивет по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта» и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в значительном размере» и назначить ей наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы, — сказала гособвинитель.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с гашишным маслом. 5 марта баскетболистку арестовали и предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств. Сама она признала вину в контрабанде наркотиков, уточнив, что у нее не было умысла совершать преступление.

США предложили России обменять Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. Впоследствии в Белом доме сообщили, что Россия ответила на предложение об обмене заключёнными неким «контрпредложением», однако Белый дом не счёл его серьёзным и заслуживающим обсуждения.