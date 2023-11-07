В Москве на видео сняли автобус, обустроенный гамаком

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В Москве сняли на видео автобус, внутри которого повесили гамак. На кадрах видно, как в гамаке лежит человек с телефоном в руке.

Общественный транспорт с повышенными удобствами заметили на севере Москвы, он стоял на остановке рядом со станцией метро «Речной вокзал». На видеозаписи видно, как в натянутом в салоне автобуса гамаке лежит человек.

В подписи к посту уточняется, что такие комфортные условия доступны только водителю во время перерыва. Для пассажиров гамаки пока не предусмотрены.

Ранее в Госдуме объяснили рост числа аварий с участием общественного транспорта. Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов подчеркнул, что на ситуацию оказывают значительное влияние низкая квалификация некоторых водителей автобусов, а также погодные условия.

Утром 5 ноября в Красноярске на улице Чернышевского автобус столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира легковушки погибли, еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами. В салоне автобуса находилось около 10 человек.