Шпиц Лукашенко, бойцы СВО, речь Путина: самые яркие моменты парада Победы В Москве состоялся парад Победы

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Парад Победы прошел 9 мая в Москве на Красной площади. В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также заявлена воздушная часть. Событие открыла пешая колонна, в состав которой вошли полки, батальоны, роты, разделенные по видам и родам войск Вооруженных сил России.

Один из самых масштабных праздников страны посетил и президент России Владимир Путин. Выступая с речью на параде Победы, глава государства обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что они настоящие герои, которых поддерживает вся Россия. Прямую трансляцию события вели главные телеканалы страны.

Путин добавил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По его словам, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.

Парад победы в Российской столице посетили лидеры многих стран, в том числе, главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. После мероприятия они возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

С трибун за шествием военной техники и бойцов наблюдал любимый питомец белорусского президента Умка. С подобающим имени видом белоснежный шпиц оценивал происходящее в российской столице. Примечательно, что на собаку даже не надевали поводок, ведь Умка присутствовал на параде уже не первый раз и знал, как себя нужно вести.

В рамках парада по Красной площади проехали новейшие бронеавтомобили К-53949 «Феникс» и санитарные машины «Линза». В составе пешей колонны прошли расчеты участников спецоперации, а также женский парадный расчет. Бойцы пронесли знамена подразделений, освобождавших Новороссию в годы Великой Отечественной войны. Не обошлось и без знаменитого «Кубинского бриллианта», пролетевшего над Красной площадью.

Самые яркие моменты парада Победы — в галерее NEWS.ru.