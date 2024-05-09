Парад Победы прошел 9 мая в Москве на Красной площади. В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также заявлена воздушная часть. Событие открыла пешая колонна, в состав которой вошли полки, батальоны, роты, разделенные по видам и родам войск Вооруженных сил России.
Один из самых масштабных праздников страны посетил и президент России Владимир Путин. Выступая с речью на параде Победы, глава государства обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что они настоящие герои, которых поддерживает вся Россия. Прямую трансляцию события вели главные телеканалы страны.
Путин добавил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По его словам, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.
Парад победы в Российской столице посетили лидеры многих стран, в том числе, главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. После мероприятия они возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
С трибун за шествием военной техники и бойцов наблюдал любимый питомец белорусского президента Умка. С подобающим имени видом белоснежный шпиц оценивал происходящее в российской столице. Примечательно, что на собаку даже не надевали поводок, ведь Умка присутствовал на параде уже не первый раз и знал, как себя нужно вести.
В рамках парада по Красной площади проехали новейшие бронеавтомобили К-53949 «Феникс» и санитарные машины «Линза». В составе пешей колонны прошли расчеты участников спецоперации, а также женский парадный расчет. Бойцы пронесли знамена подразделений, освобождавших Новороссию в годы Великой Отечественной войны. Не обошлось и без знаменитого «Кубинского бриллианта», пролетевшего над Красной площадью.
Самые яркие моменты парада Победы — в галерее NEWS.ru.
Фото: МО РФ
На Красной площади все готово к проведению парада, посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне
Фото: МО РФ
Военнослужащие Почётного караула выносят на Красную площадь Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Парадный расчет движения «Юнармия» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне
Фото: МО РФ
Парадный расчёт участников специальной военной операции, во главе строя Герой России подполковник Евгений Хабаров
Фото: МО РФ
Барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова задают темп и ритм движения парадных расчётов
Фото: МО РФ
Автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии
Фото: МО РФ
В составе механизированной колонны – 61 единица боевой техники, стоящей на вооружении российской армии
Фото: МО РФ
В составе механизированной колонны – 61 единица боевой техники, стоящей на вооружении российской армии
Фото: МО РФ
Легендарный танк Великой Отечественной войны – Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской Краснознамённой танковой армии. Командует экипажем тридцатьчетвёрки старший лейтенант Александр Воробьёв
Фото: МО РФ
Небо над Красной площадью расцвечивает в цвета государственного флага Российской Федерации шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ
Фото: МО РФ
«Кубинский бриллиант» в составе девятки самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко шпиц Умка на трибуне зрителей на Красной площади перед началом военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне