Общественник зарисовал сатанинскими пентаграммами символы Победы Против координатора оргкомитета «За вынос Ленина» Налимова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Декорация в виде ордена Победы на Театральной площади перед зданием Государственного академического Большого театра в Москве

В отношении 45-летнего координатора оргкомитета «За вынос Ленина», жителя Москвы Михаила Налимова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал SHOT. Поводом стали действия общественника, который, предположительно, зарисовал символы Победы сатанинскими пентаграммами.

В соцсетях у <...> Налимова <...> обнаружили оскверненные георгиевские ленты, ордена Отечественной войны, фото с парада и открытки к 9 Мая. Сейчас «приспешника сатаны» ищут, — сказано в сообщении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в реабилитации нацизма. По данным следствия, в октябре 2020-го и в апреле — сентябре 2021 года подозреваемый оставлял комментарии в одной из социальных сетей, где положительно отзывался о действиях гитлеровской армии и «отрицал факт победы русского народа в Великой Отечественной войне».