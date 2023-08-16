Образовавшийся из-за прорыва трубы фонтан в Москве засняли на видео Коммунальная авария произошла на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы из-под земли забил фонтан, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, причиной стала коммунальная авария. Инцидент произошел на Рязанском проспекте.

На опубликованных кадрах видно, что вода заливает проезжую часть и газон. Высота фонтана составляет несколько метров. Сотрудников экстренных служб вблизи места аварии не наблюдается.

Ранее в Твери в результате прорыва трубы с горячей водой образовалась яма, в которую упал мужчина. Инцидент произошел вблизи городской гимназии.

На кадрах, опубликованных прокуратурой Тверской области, можно заметить, что диаметр ямы составляет порядка трех метров. На дне валяются кирпичи. Пострадавший в результате падения получил ожоги ног чуть выше щиколоток. По факту произошедшего проводится проверка.

В Екатеринбурге тем временем под асфальт в результате коммунальной аварии провалился автомобиль. Он был припаркован на месте прорыва трубы. В прокуратуре уточнили, что причиной происшествия стало обрушение мостовой конструкции. Виновным назвали водителя большегруза, превысившего допустимый вес.