Обозревателю МИА «Россия сегодня» положили под дверь квартиры свиную голову Mash: журналисту Сергейцеву подкинули под дверь квартиры свиную голову

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Тимофей Сергейцев

Telegram-канал Mash сообщил, что обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву подкинули свиную голову под дверь квартиры в Москве. По его информации, ранее журналисту неоднократно поступали и другие подобные угрозы, в том числе звонки и письма на почту.

Канал уточняет, что Сергейцев обнаружил свиную голову вечером 26 сентября. Публицист сразу же вызвал полицейских, которые изъяли находку и отвезли ее на экспертизу.

Тимофей Сергейцев является публицистом, политтехнологом и автором нескольких монографий. С начала спецоперации на Украине он находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Канады и ряда других государств.

Ранее спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло (трансгендер, при рождении — Майкл Джон Эштон-Чирилло) выступила с угрозами в адрес российских журналистов, пообещав их убивать. Она заявила, что «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее». Украина движется к этой миссии с помощью «веры в Бога», добавила спикер.

Соответствующее заявление высмеяла главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По словам журналистки, «оно дало заднюю». Ироничным Симоньян посчитала тот факт, что под контрнаступление Украины подходит эта же фраза.