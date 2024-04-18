Обнаружена вторая машина подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Обнаружен второй автомобиль мигранта, подозреваемого в убийстве москвича из-за парковочного места, сообщили в столичной прокуратуре. По данным ведомства, мужчина скрывался на машине после совершения преступления. На опубликованных кадрах видно, что речь идет о серых «Жигулях».

Действия соучастников [преступления] квалифицированы по ч. 2 ст. 105 УК РФ — как убийство, совершенное из хулиганских побуждений. На ул. Верхние Поля обнаружено еще одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве был объявлен план «Перехват» из-за убийства мотоциклиста мигрантом. Были оповещены все аэропорты и железнодорожные вокзалы, чтобы подозреваемый не смог сбежать из страны. Момент нападения на москвича также попал в поле зрения камеры наблюдения.

Позднее следователи обнаружили автомобиль BMW, на котором вместе с братом скрылся подозреваемый в убийстве. Его нашли брошенным в столице. По информации СМИ, беглецы могли сменить транспорт, они продолжают скрываться.

Как уточнил Telegram-канал SHOT, автомобиль подозреваемого привезли из Закавказья в 2022 году. На него выписано 60 штрафов на сумму 77 тысяч рублей.