Обнародованы кадры с места пожара на Комсомольской площади в Москве

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сотрудники МЧС опубликовали кадры с места пожара в центре Москвы. Отмечается, что складское здание горит на Комсомольское площади, огонь раскинулся на площади примерно в две тысячи квадратных метров. Как передает РИА Новости, ссылаясь на данные от представителей экстренных служб, у здания частично обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. Известно, что возгорание произошло по адресу Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18.

Для тушения пожара привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория, — рассказали в МЧС.

Из горящего здания спасатели эвакуировали семь человек. Экстренные службы установили подъемный механизм для доступа пожарных в помещение.

Ранее ситуацию прокомментировали представители РЖД. В компании отметили, что строение к ней никак не относится. Также в РЖД подчеркнули, что возгорание не воспрепятствовало движению поездов с Ленинградского и Ярославского вокзалов.

Telegram-канал Baza писал, что обрушение произошло из-за взрыва. По информации открытых источников, в охваченном огнем здании находятся магазин мебели и светильников и магазин цветов.