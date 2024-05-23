Обнародован договор, который заключила хозяйка сгоревшего дома под Истрой MK.RU опубликовал договор, который мигрант заключил с хозяйкой сгоревшего дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Появилось фото договора, который гражданин Узбекистана заключил с хозяйкой сгоревшего под Истрой дома. Документ представил Telegram-канал MK.RU. В документе говорится о лимите в 15 человек, но слово «хостел» не упоминается.

По данным канала, арендатору не поможет содержание договора. Установлено, что среди жильцов оказались люди без регистрации. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», уточнили авторы публикации.

Ранее стало известно, что на сгоревший подмосковный дом постоянно поступали жалобы со стороны руководства СНТ «Снегирь», где он находился. По данным СМИ, обращения направлялись в МЧС, прокуратуру, налоговую и другие структуры, и они провели несколько проверок. Однако в эти дни «хостел» переставал работать.

В Сети были опубликованы кадры с места пожара в подмосковном СНТ «Снегирь». Московская прокуратура подтвердила гибель шести человек. СНТ расположено в Истринском городском округе. На кадрах видно, как пожар полностью уничтожил дом. Крыша здания рухнула. На видео были запечатлены голые кирпичные стены и тлеющие угли.