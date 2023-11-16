Обезьяна напала на людей в московском подъезде

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В Москве обезьяна покусала хозяина и напала на людей в подъезде жилого дома. Источник в экстренных службах сообщил «360», что инцидент произошел в доме на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово.

Как уточнил источник, спасателей вызвала сожительница владельца обезьяны. Известно, что животное неожиданно накинулось на хозяина и искусало его, а после попыталось атаковать других жильцов дома. Людей к себе обезьяна не подпускала.

В результате сотрудники полиции забрали в отдел хозяина животного, а саму обезьяну посадили в вольер, установленный в квартире владельца. О характере травм, полученных от укусов, неизвестно.

Похожий случай произошел ранее в Стамбуле. Обезьяна напала на гостей и жителей города. Животное успело покусать как минимум троих человек, среди них пара пенсионеров и ребенок, пострадавших доставили в больницу. Мужчину выписали после того, как сделали прививки от столбняка и бешенства, а женщине потребовалась госпитализация. Отмечается, что обезьяна сбежала от хозяина.

До этого в Ленинградской области на базе отдыха «Шишки на Лампушке» обезьяна покусала 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в деревне Раздолье Приозерского района. Уточняется, что это случилось во время кормления животного. Врачи диагностировали у ребенка рану на левом плече.