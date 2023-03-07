Обещанные Киевом деньги обернулись для приезжего высылкой из России ФСБ депортирует из России пожелавшего примкнуть к рядам ВСУ приезжего

Фото: УФСБ РФ

Приезжего из Средней Азии выдворят из России и запретят въезд в страну после того, как он пожелал участвовать в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области. Иностранцу объявили о депортации после того, как он собрался примкнуть к рядам ВСУ за плату, обещанную им неизвестным в интернете, передает ТАСС. В ФСБ уточнили, что задержанный имел опыт службы в мотострелковой бригаде одной из среднеазиатских республик и планировал участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ против ВС РФ.

С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»), ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ, — сообщили в УФСБ по Москве и Подмосковью.

Иностранец был задержан и дал признательные показания. В ведомстве напомнили, что за участие наемника, как и за вербовку, обучение, финансирование и иное обеспечение, предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от 7 до 18 лет.

Ранее чешский наемник, принимающий участие в боях на стороне ВСУ, рассказал испанским журналистам, как из-за нехватки патронов ему приходилось сражаться ботинком в Артемовске.