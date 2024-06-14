ОАК опровергла данные о пожаре в ОКБ Сухого в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) сообщила, что пожар, который произошел накануне в Москве, был не на территории ОКБ Сухого, а на прилегающем участке бывшего завода «Знамя труда». Отмечается, что производственная деятельность на этой территории не ведется.

За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было, — говорится в сообщении.

В ночь на 14 июня сообщалось, что в Москве вспыхнуло здание на площади до 800 квадратных метров. Как передавала пресс-служба МЧС России, при ликвидации возгорания обрушилась кровля.

До этого после удара молнии загорелась крыша здания «Детского посольства» на проспекте Мира в районе ВДНХ в Москве, были эвакуированы 19 несовершеннолетних. По информации Telegram-канала Readovka, всего из «Детского посольства» эвакуировали 200 человек. Канал также опубликовал кадры, снятые очевидцами. На них сквозь листву можно заметить бушующее пламя и дым.

Ранее во Франции загорелся Версальский дворец. В результате случившегося никто не пострадал, посетителей достопримечательности вовремя эвакуировали. Отмечается, что в дворцово-парковом ансамбле сработала пожарная сигнализация. По словам представителей спасательных служб, возгорание «быстро взяли под контроль». Огонь также не нанес ущерба экспонатам.